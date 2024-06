Pedro Carcuro sufre problema cardíaco y es hospitalizado

El periodista y relator Pedro Carcuro se mantiene hospitalizado luego de sufrir un problema cardíaco la semana pasada.

Según el rostro de TVN, el pasado viernes 21 tuvo malestares y fue trasladado a la Clínica Los Andes, donde se le detectó una arritmia cardíaca debido a una insuficiencia en su corazón.

"Me realizaron una serie de procedimientos y me siento mejor, pero la firme es que no estuve bien", declaró Carcuro a La Hora y afirmó que "uno mira las caras de quienes te atienden y no eran las mejores, estaban todos muy nerviosos".

"Ojalá no sea nada más y que ya esté todo controlado", expresó el relator de 79 años.