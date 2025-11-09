Programa de NTV fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino
El espacio es único contenido infantil chileno nominado.
"Efecto N", programa insignia de la señal infantil de TVN, NTV, fue nominado en la categoría "Programa Infantil en TV y Plataformas" de los Premios Martín Fierro Latino 2025.
El espacio es conducido por el mago Julio Robert y la periodista y gamer Margarita "Laruchan" Huenuil, y representa a Chile en una categoría que también incluye a títulos como La Granja de Zenón, Monster Buu Band y Plim Plim.
"Efecto N", producido íntegramente por NTV y único contenido infantil chileno nominado a los Martín Fierro Latino 2025, es un magazine en vivo, multiplataforma y participativo que cada tarde reúne a niños y niñas entre 7 y 12 años para conversar, aprender y jugar.
La ceremonia de los Premios Martín Fierro Latino 2025 se realizará el domingo 23 de noviembre en el JW Marriott de Miami, con transmisión internacional en vivo, reuniendo a los principales exponentes de la televisión y las plataformas digitales de Chile, Perú, México, Argentina, Estados Unidos y otros países de la región.