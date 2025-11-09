Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | TVN

Programa de NTV fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El espacio es único contenido infantil chileno nominado.

Programa de NTV fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino
"Efecto N", programa insignia de la señal infantil de TVN, NTV, fue nominado en la categoría "Programa Infantil en TV y Plataformas" de los Premios Martín Fierro Latino 2025.

El espacio es conducido por el mago Julio Robert y la periodista y gamer Margarita "Laruchan" Huenuil, y representa a Chile en una categoría que también incluye a títulos como La Granja de Zenón, Monster Buu Band y Plim Plim.

"Efecto N", producido íntegramente por NTV y único contenido infantil chileno nominado a los Martín Fierro Latino 2025, es un magazine en vivo, multiplataforma y participativo que cada tarde reúne a niños y niñas entre 7 y 12 años para conversar, aprender y jugar.

La ceremonia de los Premios Martín Fierro Latino 2025 se realizará el domingo 23 de noviembre en el JW Marriott de Miami, con transmisión internacional en vivo, reuniendo a los principales exponentes de la televisión y las plataformas digitales de Chile, Perú, México, Argentina, Estados Unidos y otros países de la región.

