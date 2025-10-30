Cola de mono se posiciona entre los mejores cocktails del mundo

Chile volvió a destacarse en la escena internacional de la coctelería. Esta vez con el Cola de Mono, una bebida típica de fin de año, que se ubicó entre los mejores cócteles del mundo según el ranking de la revista gastronómica Taste Atlas.

El licor navideño obtuvo una puntuación de 4.4 y se posicionó en el cuarto lugar a nivel global, después de "Coquito" de Puerto Rico, "Mojito" de Cuba y "Pisco Sour" de Perú, respectivamente.

La preparación chilena combina leche, café, azúcar, canela y clavo de olor, junto con aguardiente, cuyo contenido alcohólico puede variar entre 29% y 60%. En algunas versiones también se utiliza brandy o ron.

"En Chile, no hay Navidad sin un vaso de Cola de Mono. Todos los ingredientes se hierven primero, se enfrían y luego se mezclan con aguardiente. La bebida se puede servir caliente o fría, y tradicionalmente se acompaña con una rebanada de pan de Pascua, un pan tradicional navideño", se detalla en el portal gastronómico.

Cabe destacar que hace algunos años, el Cola de Mono ya había logrado un reconocimiento internacional aún mayor, alcanzando el primer lugar en el mismo ranking de Taste Atlas, consolidando su lugar como un ícono de la tradición navideña chilena.