¿Cuál es la mejor viña del mundo? Chilenas lideran en dos rankings

En el mundo del vino, todas las miradas apuntan a Chile, según se desprende de dos reconocidos listados internacionales que eligieron a una viña chilena -pero no la misma- como la mejor de este año 2025.

Para "The World's 50 Best Vineyards" -del portal 50 Best- , la elegida fue VIK, ubicada en la zona del Millahue, en el valle del Cachapoal, Región de O'Higgins, y definida en la lista como "una de las bodegas más singulares del mundo. Una fusión visionaria de vino, arquitectura, paisaje y lujo".

Este ranking también incluyó otras casas nacionales: Montes (10°), Almaviva (34°), Viu Manent (40°), Santa Rita (41°), Casas del Bosque (42°) y Clos Apalta (65°).

En tanto, "The World's 50 Best Wineries 2025" -compilado de Virgin Wines y reseñado por Forbes- ubicó a Santa Rita -en el santiaguino valle del Maipo, como la mejor del año, destacando que "la casa principal, construida en 1883 y que ahora es el Hotel Casa Real, se encuentra junto a una capilla neogótica y un parque centenario de 40 hectáreas, ofreciendo un telón de fondo romántico para catas y paseos en carruaje".

Acá también aparecen Santa Carolina (11°), Viu Manent (14°) y De Martino (37°).