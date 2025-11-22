Pan de pascua: estos son los 10 mejores de Santiago

Tal como ocurre con las empanadas en Fiestas Patrias, el pan de pascua se toma las fiestas de fin de año y también tiene un concurso en Santiago, para elegir a los mejores.

El número uno de la ciudad, por "textura suave, aroma envolvente y un sabor especiado perfectamente equilibrado", recayó en Repostrería, local ubicado en Emilio Delporte 1206, Providencia, y donde esta masa dulce se vende en formato de 1 kilo, por 13.000 pesos.

El segundo lugar fue para Patty Cariño, de Colombia 8718, La Florida, que ofrece panes de pascua de 500 gramos en 7.500 pesos; mientras que en tercer lugar quedó Gloria Rencoret, Paseo del Sena 12333, Lo Barnechea, donde la preparación en formato 500 gramos tiene un valor de 6.000 pesos.

El top ten del mejor pan de pascua de Santiago la completaron:

Magola (4°)

Gimel (5°)

Calabaza Horneados (6°)

La Dulce Lovelia (7°)

Claudia Monsalve (8°)

Cake Sweet Fran (9°)

Pan y Miel (10°)

El concurso contempló la degustación de medio centenar de muestras de pan de pascua, por parte de un grupo de influencers gastronómicos y con el café La Subida como escenario, bajo la organización de PuntoChef.