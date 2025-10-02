Panadería de San Miguel obtiene el título de la Mejor Marraqueta 2025

La Feria Internacional para la Industria Panadera y Pastelera, Chocolates y Helados (Fipach) volvió a ser escenario de una de sus competencias más esperadas: la elección de la Mejor Marraqueta de Chile.

En esta edición, el reconocimiento recayó en la Panadería Departamental, ubicada en Avenida Departamental 1524, comuna de San Miguel, que conquistó al jurado con una preparación crocante, aromática y de gran calidad en sus ingredientes.

Con este triunfo, la tradicional panadería suma su tercera coronación en el certamen, tras haberse quedado con el título en 2019 y 2022.

El jurado —integrado por representantes del rubro, creadores de contenido y figuras de la gastronomía como Nico Guzmán, Heinz Wuth y el chef Coco Pacheco— evaluó a 500 panaderías en criterios como sabor, textura, forma y uso de materias primas, hasta elegir a las tres finalistas.

El segundo lugar fue para Jargi 2, de Maipú, que repitió la posición obtenida en 2024, mientras que el tercer puesto quedó en manos de la Panadería San Manuel, de Pudahuel.