Parque Padre Hurtado vuelve a ser escenario de la Feria del Sánguche

La edición 2025 de la Feria del Sánguche se volverá a realizar en el Parque Padre Hurtado, en el límite de las comunas de Las Condes y La Reina, y con "preparaciones europeas y americanas hasta reinterpretaciones con sello local".

El evento gastronómico será los días 21, 22 y 23 de noviembre y tiene entradas en preventa a través de Puntoticket, con valores desde 5.750 pesos, para ingresos durante la mañana.

La organización detalla que "más de 20 sangucherías y foodtrucks participarán este año".