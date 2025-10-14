Síguenos:
Magazine | Tendencias | Gastronomía

Parque Padre Hurtado vuelve a ser escenario de la Feria del Sánguche

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
La edición 2025 de la Feria del Sánguche se volverá a realizar en el Parque Padre Hurtado, en el límite de las comunas de Las Condes y La Reina, y con "preparaciones europeas y americanas hasta reinterpretaciones con sello local".

El evento gastronómico será los días 21, 22 y 23 de noviembre y tiene entradas en preventa a través de Puntoticket, con valores desde 5.750 pesos, para ingresos durante la mañana.

La organización detalla que "más de 20 sangucherías y foodtrucks participarán este año".

Las + leídas