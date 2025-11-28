Pizzería chilena llegó al top 50 mundial de cadenas artesanales

Nuevamente el ranking 50 Top Pizza destacó una marca chilena, esta vez en la categoría de cadenas artesanales, y luego de que en abril pasado coronara a un local santiaguino como el tercero mejor de toda América Latina.

Con varias entregas en el año, el listado cerró 2025 con una ceremonia en Londres, donde se premió a empresas del mundo que, con al menos cinco locales, mantengan procesos de fabricación artesanales y de autenticidad.

Las tres mejores del mundo fueron Da Michele, de Nápoles y con locales alrededor del mundo; Big Mamma Group, de Milán y varias sucursales en Europa; y Grosso Napoletano, cadena que tiene casi medio centenar de negocios en España.

Y este top 50 de cadenas de pizzas artesanales sumó, por primera vez, a una empresa chilena, pues Domani clasificó en el lugar 46, gracias a su "ambiente informal y cuidado, con detalles que evocan Italia y un acogedor comedor" en sus locales, ubicados cuatro en Providencia y uno en Las Condes.

La reseña internacional también destaca que "el menú ofrece una amplia selección de pizzas, desde versiones clásicas hasta creaciones con ingredientes locales, como la Criolla, que combina sabores italianos y chilenos. Las masas están bien elaboradas, con la característica de una larga fermentación que le da un toque intenso a su sabor".