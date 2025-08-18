PokéPark KANTO abrirá sus puertas en 2026 con más de 600 Pokémon en Japón

La primera atracción permanente al aire libre dedicada al mundo Pokémon ya tiene fecha. PokéPark KANTO debutará a comienzos de 2026 en una zona de Yomiuriland, dentro de las colinas de Tama en Tokio, con un espacio de más de 26 mil metros cuadrados.

El parque contará con dos grandes áreas temáticas. Por un lado, Pokémon Forest, un recorrido natural de casi 500 metros con senderos rocosos, túneles, pastizales y colinas donde los visitantes podrán descubrir a criaturas de Kanto y otras regiones en entornos dinámicos.

Por otro, Sedge Town, una ciudad pensada para entrenadores, con mercados, un Centro Pokémon, un Poké Mart, gimnasio, desfiles y puntos de encuentro como la Fuente de Primarina, diseñada para que fans y personajes se reúnan en un ambiente interactivo.

La compañía adelantó que la venta anticipada de entradas comenzará a fines de 2025, mientras que más detalles sobre precios y actividades se darán a conocer en los próximos meses.