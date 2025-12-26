Perrito callejero toma un peluche de una tienda y clientes se organizan para pagarlo

Un perrito en situación de calle protagonizó una escena que conmovió a miles de usuarios en redes sociales, luego de que un gesto espontáneo de solidaridad se volviera viral en México, donde el animal ingresó a una tienda sin causar disturbios y terminó llevándose un peluche.

Según los registros difundidos en plataformas digitales, el perrito recorrió los pasillos del local Miniso hasta tomar uno de los juguetes con su hocico. Al percatarse de la situación, trabajadores del establecimiento intentaron retirarle el objeto para realizar la facturación, mientras clientes observaban la escena.

De acuerdo con testigos, varias personas decidieron reunir dinero en el lugar para pagar el peluche, permitiendo que el animal se lo llevara sin inconvenientes.

Una de las grabaciones más difundidas fue compartida por la usuaria @alehdezrivero, donde se ve al perrito jugando con el juguete fuera de la tienda, mientras recibe la atención y el cariño de los asistentes.

Tras la viralización del video, una empleada del local aclaró que en ningún momento se intentó quitar el peluche de manera forzada y que el producto no volvería a la exhibición, ya que el procedimiento buscaba únicamente completar la compra.

La escena desató una ola de reacciones en redes sociales, desde mensajes que añoran que el animal encuentre un hogar, hasta comentarios sobre la actitud del personal y de los clientes.