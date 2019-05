Avión patinó por la pista y cayó a un río en Jacksonville

Un avión patinó sobre la pista de un aeropuerto y terminó cayendo al río St. Johns en Jacksonville, Florida.

El hecho ocurrió durante la noche de este viernes cuando la aeronave comercial, un Boeing 737, arribaba desde la Bahía de Guantánamo, Cuba, hasta la Estación Aérea Naval de Jacksonville.

El avión no se sumergió y, según informaron desde la estación aérea, en la aeronave viajaban 143 personas, 136 pasajeros y siete tripulantes, todos los cuales sobrevivieron.

Sólo dos personas resultaron con lesiones leves a raíz de este accidente.

Las autoridades informaron que ya se inició una investigación para aclarar las razones de lo ocurrido.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS