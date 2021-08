Bachelet recibió denuncias de ejecuciones y otras atrocidades en Afganistán

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que cuenta con información creíble de que se están produciendo violaciones a los derechos humanos, que incluyen ejecuciones y reclutamiento de niños soldados, en zonas de Afganistán controladas por los talibanes.

Bachelet participa este martes en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocada de urgencia para abordar la situación de Afganistán y decidir de qué forma se puede actuar para evitar una escalada de violaciones a los derechos humanos de la población tras el retiro de las fuerzas militares occidentales y el retorno al poder de los talibanes.

Entre las denuncias que su oficina ha recibido figuran las de ejecuciones sumarias de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad afganas que se habían rendido, la represión violenta de protestas pacíficas y de expresiones de disidencia, así como el reclutamiento de niños para combatir y restricciones de movimiento que afectan a las mujeres y que impiden a las niñas asistir al colegio.

Los talibanes han asegurado que respetarán los derechos humanos de mujeres y minorías étnicas pero de acuerdo con la interpretación de la ley islámica, y que no tomarán revancha contra quienes colaboraron con gobiernos de otros países.

🇦🇫#Afghanistan: UN Human Rights Chief @mbachelet calls for a dedicated mechanism to closely monitor the evolving human rights situation, including the Taliban's implementation of its promises, with a focus on prevention.



