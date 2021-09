Talibanes prometen a la ONU que permitirán operaciones humanitarias en Afganistán

Los talibanes prometieron este domingo a la ONU que garantizarán la seguridad del personal humanitario y que facilitarán su trabajo para suministrar ayuda a la población en Afganistán, según informó la organización tras un encuentro mantenido en Kabul entre un alto cargo y el mulá Abdul Ghani Baradar.

El jefe humanitario de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, se entrevistó en la capital afgana con Abdul Ghani, a quien los rumores señalan como el próximo presidente, quien reiteró el compromiso de la ONU de seguir facilitando apoyo a los civiles que lo necesitan.

En un comunicado, Naciones Unidas señaló que Griffiths subrayó el "rol clave de las mujeres en el suministro de ayuda y llamó a todas las partes a asegurar sus derechos, seguridad y bienestar", así como a proteger a los civiles, en especial a mujeres y niñas y miembros de minorías.

Del otro lado, la ONU aseguró que los líderes talibanes prometieron que "se garantizará la seguridad del personal humanitario y el acceso a las personas necesitadas" y que los "trabajadores humanitarios, tanto hombres como mujeres, tendrán libertad de movimiento".

I met with the leadership of the Taliban to reaffirm @UN’s commitment to deliver impartial humanitarian assistance & protection to millions in need in #Afghanistan. https://t.co/CK0bO7dKhY pic.twitter.com/akB6MxOarg