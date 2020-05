Cuatro civiles muertos en ataque a un hospital materno en Kabul

Al menos cuatro civiles murieron, cinco resultaron heridos y unos 80 fueron rescatados durante el ataque insurgente este martes a un hospital de atención materna en Kabul que apoya la ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF).

El atentado -aún sin reivindicar- al hospital, que está situado en el distrito de Dasht-e-Barchi, en el oeste de Kabul, comenzó esta mañana con una explosión seguida de un tiroteo, informó a Efe la portavoz adjunta del Ministerio del Interior, Marwa Amini.

Según el recuento inicial de víctimas, al menos "cuatro civiles murieron y cinco resultaron heridos durante el ataque terrorista de hoy", escribió en Twitter el director de Comunicación del gobierno afgano, Feroz Bashari, que añadió que unas 80 personas fueron rescatadas.

