Adolf Hitler ganó elecciones en Namibia y explicó origen de su nombre

Adolf Hitler Uunona obtuvo un arrollador 84,88 por ciento de los votos para convertirse en gobernador en el condado de Ompundja, en Namibia. No se trata de una broma, sino de un político que comparte su nombre con el líder nazi, aunque señala que es lo único que los une.

"No significa que luche por dominar el mundo", aclaró el gobernador electo al diario alemán Bild, que lo entrevistó intrigado por la razón de sus papás para ponerle así.

Según Uunona, quien prefiere usar su segundo apellido, "mi padre me puso el nombre de este hombre. Probablemente no entendió lo que representaba Adolf Hitler".

El político de 54 años es reconocido por ser un activista contra el racismo y contra la segregación, muy lejano a las ideas del dictador de origen austrohúngaro.

"Era un nombre completamente normal para mí cuando era niño. No fue hasta que fui adolescente que me di cuenta de que este hombre quería subyugar al mundo entero. No tengo nada que ver con ninguna de estas cosas", dice Adolf Uunona.