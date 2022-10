Protestas, represión y ataques: Incierta transición en Chad deja más de 50 muertos en un día

Al menos 50 personas murieron este jueves en las protestas contra el Gobierno de transición de Chad reprimidas por la Policía en diferentes ciudades del país, mientras que otras cuatro fallecieron en un ataque frente a la puerta principal de la Embajada de Estados Unidos en la capital, Yamena.

"Estos insurgentes tienen la gran responsabilidad de unos 50 muertos y cerca de 300 heridos", dijo Saleh Kebzabo, primer ministro del nuevo presidente Mahamat Idriss Déby Itno, exjefe de la junta militar disuelta hace 10 días, en declaraciones a la prensa recogidas por el medio local Alwihda Info.

El mandatario aseguró que "el Gobierno de la República del Chad mantendrá el orden en todo el país y no tolerará más ningún tipo de deriva, venga de donde venga".

El primer ministro de transición informó del establecimiento de un toque de queda desde las 18.00 a las 06.00 horas en Yamena y las ciudades de Doba y Koumra, a partir de esta noche.

Igualmente, anunció la suspensión de todas las actividades de los partidos políticos Los Transformadores y el Partido Socialista sin Fronteras (PSF), así como de la coalición de acciones ciudadanas Wakit Tamma, precursores de las manifestaciones y contra quienes se iniciarán "procedimientos judiciales".

Por otro lado, Kebzabo aludió a que la manifestación era una "insurrección armada" en la que se ha realizado "un curso de formación de guerrilla urbana" a más de 1.500 jóvenes.

En paralelo, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, informó en un comunicado que personas vestidas de civil a bordo de vehículos privados burlaron los controles policiales y mataron a cuatro personas.

"Condenamos el uso no autorizado de propiedades de la embajada por parte de los manifestantes involucrados en la protesta", añadió el funcionario, sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.

El vocero dijo que el Gobierno de Joe Biden está "profundamente preocupado" por las muertes sucedidas durante las protestas y urgió "a todas las partes a desescalar la situación".

"Mientras el pueblo de Chad persigue sus aspiraciones democráticas, hacemos un llamamiento a todas las partes para que se abstengan de la violencia", remarcó el portavoz, quien a su vez pidió respetar la libertad de expresión y de reunión.

Price lamentó además el fallido resultado del diálogo nacional que debía llevar al país hacia un Gobierno democrático civil, y criticó "el desprecio" del Ejecutivo de transición hacia el compromiso que adquirió para que sus miembros no fueran candidatos en las siguientes elecciones.

Las protestas tienen lugar el día en que estaba previsto que finalizara la primera etapa de la transición, iniciada hace 18 meses tras la muerte del presidente Idriss Déby en combates entre grupos rebeldes y el Ejército en abril de 2021.

Desde entonces Chad estuvo liderado por una junta militar encabezada por Mahamat Idriss Déby Itno, de 38 años e hijo del difunto presidente, quien anuló la constitución y disolvió el Gobierno y el Parlamento.

Chad llevó a cabo entre agosto y octubre pasados un diálogo nacional de reconciliación para acordar las bases de la vuelta al orden constitucional.

El diálogo fue muy criticado y boicoteado por partidos de la oposición y movimientos rebeldes por no considerarlo inclusivo.

En dicho diálogo se acordó que la transición se extendiera por dos años más a partir de este 20 de octubre, y también se decidió la disolución de la junta militar y que Déby Itno fuera investido presidente de transición.

El pasado día 10, Déby Itno anunció la formación de un "Gobierno de unidad nacional" en su discurso de investidura y prometió un referéndum constitucional y unas elecciones que, tras finalizar la transición, se organizarán "de forma transparente y tranquila" para "poner fin a la transición y garantizar la vuelta al orden constitucional".

Desde el principio, Déby Itno ha contado con el apoyo de la comunidad internacional, encabezada por Francia, la UE y la Unión Africana, ya que el Ejército de Chad es uno de los pilares de la guerra contra los grupos yihadistas en la región del Sahel, junto a las tropas francesas de la misión Barkhane.

Las manifestaciones, convocadas por organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y líderes religiosos, que instaron a la población a expresar su descontento de manera pacífica, habían sido prohibidas la víspera por las autoridades.

El Ejército y la Gendarmería tomaron las calles de la capital y respondieron con munición real y gases lacrimógenos.

La represión policial fue condenada por la Unión Africana, que hizo un llamamiento a las partes "para que respeten la vida humana y los bienes y favorezcan los medios pacíficos para superar la crisis".

Las autoridades de Francia, país al que se acusó de estar implicado en las protestas, afirmaron no tener "ningún papel en estos acontecimientos, que se deben estrictamente a cuestiones de política nacional de Chad".

A su vez, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, advirtió hoy que "la represión de las manifestaciones y el uso excesivo de la fuerza constituyen graves atentados a las libertades de expresión y manifestación que socavan el proceso de transición en curso" este el país africano.

Les violences perpétrées aujourd’hui dans plusieurs villes au #Tchad, la répression des manifestations et l’usage excessif de la force constituent de graves atteintes aux libertés d’expression et de manifestation et fragilisent la transition en cours.



