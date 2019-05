Histórico: Entró en vigor el tratado de libre comercio africano

El Tratado de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA), que busca crear en varias fases un mercado único de productos y servicios para 55 países, entró este jueves en vigor, a la espera de su lanzamiento oficial previsto para julio.

"¡Hito histórico!", proclamó el comisario de Comercio e Industria de la Comisión de la Unión Africana (UA), Albert Muchanga, quien proclamó en su cuenta de Twitter que el acuerdo "ha entrado hoy en vigor".

Historic milestone! #AfCFTA Agreement has today come into force. We celebrate the triumph of bold, pragmatic & continent-wide commitment 2 economic integration. We launch market on 7 July, 2019 & begin the journey of transformation 2 secure inclusive prosperity. @_AfricanUnion pic.twitter.com/MKHBtaHlAh