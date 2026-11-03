Dibujante irá a la cárcel por publicar caricaturas del rey de Marruecos

El dibujante marroquí Yassir Mounbir fue condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca, acusado de "insultar al rey" al publicar en su cuenta de Instagram varias caricaturas del monarca Mohamed VI.

El joven, de 22 años, también fue condenado al pago de una multa de 40.000 dirhams (unos 3.600 euros) y declarado culpable de "insultar a funcionarios públicos", según la sentencia, dictada el pasado viernes.

"Es una sentencia dura y una flagrante vulneración de los derechos", dijo a EFE el abogado del artista gráfico, Farouk Mehdaoui, quien además confirmó que apelará a tribunales supeiores.

Mounbir fue detenido a mediados de junio pasado después de publicar en Instagram varias viñetas satíricas sobre el rey.

El artículo 179 del Código Penal marroquí contempla penas de entre seis meses y dos años de prisión por difamar, insultar o atentar contra el respeto debido al rey o al príncipe heredero; y estas penas pueden duplicarse cuando los hechos se cometen públicamente o por medios electrónicos.