OMS manifestó preocupación ante un brote de ébola en Guinea-Conakri

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó su preocupación por el probable resurgimiento del ébola en Guinea-Conakri, país en el que a finales de 2013 se originó el brote que desató en África Occidental la peor epidemia de esa enfermedad, con 11.300 muertos.

Esta jornada la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, dijo estar "muy preocupada por las informaciones de cuatro muertes sospechosas de ébola en Guinea", y agregó que el organismo "está acelerando la preparación y los esfuerzos de respuesta ante el posible resurgimiento del ébola en África Occidental".

