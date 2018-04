País africano cambió de nombre en su cumpleaños 50

El rey de Suazilandia, Mswati III, rebautizó en su 50 cumpleaños al pequeño país africano a "reino de eSwatini", el nombre con el que lo conocen los Swazi, la etnia mayoritaria de la nación.



"El rey dice que de ahora en adelante el reino deja atrás su nombre colonial", informó este jueves el director del diario local Swazi Observer, Mbongeni Mningo en Twitter.



Suazilandia, el nombre por el que se conoce a esta nación de menos de 200 kilómetros, es la traducción del inglés de eSwatini, que en la lengua local significa "el lugar de los Swati".



Por lo que no supone un gran cambio para el más de millón de swazis (el 90 % de la población) que se referían a él como tal, y que ya veían ese nombre en sus pasaportes o en documentos oficiales.



"Todo país cambia su nombre tras su independencia, y Suazilandia siguió llamándose así, hasta hoy", dijo Mningo.

Un cambio oficial de nombre supone una modificación de su Constitución, en vigor desde el 2006, y de toda entidad oficial que conserve la antigua denominación. El país es una de las pocas monarquías absolutas que sigue habiendo en el mundo.



Suazilandia es uno de los países menos desarrollados de África; en torno a una de cada cinco personas está infectada por el virus del sida (ONUSIDA, 2017) y la esperanza de vida es de 49 años (Banco Mundial, 2015), la tasa de paro ronda el 50 por ciento y seis de cada diez habitantes están debajo del umbral de la pobreza.

