Tres millones de africanos podrían morir de hambre si no reciben ayuda

Tres millones de personas podrían morir de hambre en África oriental si la comunidad internacional no aporta fondos de ayuda con urgencia, advirtió el Comité Internacional de Rescate (IRC), afirmando que esto ya es una realidad en países como Etiopía, Somalia y Kenia.

Veinte millones pasarán hambre en toda la región antes del próximo septiembre, con al menos tres millones haciendo frente a niveles de hambre catastróficos y arriesgándose a morir, según el IRC.

"Más de tres millones de personas podrían morir sin financiación internacional urgente", insistió el IRC, al recordar que en 2011 fallecieron en la región 260.000 personas por una hambruna.

Después de cuatro temporadas de lluvias fallidas consecutivas, el hambre en la región empeora semana tras semana, situación que ha hecho que se superen los limitados fondos de ayuda disponibles.

Ese problema se ha exacerbado por los efectos de la guerra en Ucrania, el cambio climático, el conflicto y el Covid-19, lo que ha abocado a África Oriental a "una crisis predecible peligrosamente descuidada por la comunidad internacional", de acuerdo con la ONG.

