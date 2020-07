Espía egipcio trabajaba en el Gobierno alemán

La presencia de un presunto espía de los servicios secretos egipcios en la Oficina de Prensa e Información (BPA) del Gobierno alemán es objeto de investigación por parte de las autoridades de Berlín.

En una rueda de prensa a la que no acudió su superior, Steffen Seibert (que dirige la citada oficina), Martina Fietz, viceportavoz del Gobierno, rehusó proporcionar información sobre la identidad o las actividades del sospechoso.

Las autoridades conocen el caso desde diciembre de 2019, aunque éste no trascendió a los medios de comunicación hasta el jueves, cuando fue presentado el informe anual de los servicios secretos alemanes del interior.

"Por orden de la Fiscalía General del Estado, la Policía Federal tomó medidas ejecutivas contra un empleado de la Oficina de Prensa e Información del Gobierno que durante años había colaborado con un servicio de inteligencia egipcio", reza el informe, en el apartado dedicado al espionaje de países extranjeros en Alemania.

De acuerdo con el diario Bild, el sospechoso, cuya nacionalidad no ha trascendido, poseía un rango intermedio y trabajaba en el servicio de visitas de la BPA.

Sospechas

Fietz se negó a proporcionar ningún detalle sobre el caso o sus implicaciones, dado que la investigación todavía está en curso, aunque explicó que el servicio de visitas se encarga de organizar los viajes que hacen a la capital grupos de votantes invitados por sus diputados.

Los empleados de este departamento, precisó, no tienen acceso a datos de periodistas, acreditaciones de prensa o encuentros oficiales de miembros del Gobierno o del Parlamento, dando a entender que el sospechoso no habría podido obtener información sensible.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio del Interior, Steve Alter, hay constancia de que en Alemania operan tanto el servicio secreto exterior de Egipto o General Intelligence Service, como los servicios de Inteligencia del interior, conocidos en inglés como National Security Service.

Según las informaciones del Ministerio, en el punto de mira de estos servicios se encuentran opositores egipcios con residencia en Alemania, como los seguidores de los Hermanos Musulmanes o los miembros de la comunidad cristiana copta.

Además, según la misma fuente, la Inteligencia egipcia trata de reclutar a compatriotas para actividades de espionaje cuando estos acuden a representaciones diplomáticas en Alemania o cuando viajan a su país natal.