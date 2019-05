Tres personas murieron atravesadas por flechas de una ballesta en Alemania

La policía alemana sospecha que en el caso de los tres cadáveres hallados en Baviera, atravesados por flechas lanzadas con una ballesta, se trató de muertes concertadas o suicidios, mientras se investiga cómo murieron otras dos personas.



No hay indicio alguno de la intervención de una cuarta persona en la muerte de esas tres, halladas el sábado en la habitación de una pensión, según indicaron fuentes de la Fiscalía de Passau.



Los cuerpos corresponden a un hombre de 53 años y una mujer de 33, que yacían en una cama cogidos de las manos, cada uno de ellos con una flecha en el corazón, mientras que el tercer cuerpo, otra mujer de 30 años, yacía con una flecha en el cuello.



Nada indica que se produjera una pelea y todo apunta a que esa segunda mujer disparó primero con la ballesta a la pareja, para después suicidarse con el arma. Según informa la BBC, se trata de tres fanáticos de los combates medievales.



Mientras tanto prosiguen las investigaciones sobre la muerte de otras dos mujeres sobre los 30 años en la localidad de Wittingen, en circunstancias no detalladas por las fuentes de la investigación.



El sensacionalista diario Bild asegura que en esos dos cadáveres no se han hallado rastros de violencia y que por el momento se desconocen las causas de su muerte.



El rotativo apunta que el hombre hallado muerto tenía una tienda de antigüedades donde por las tardes se impartían clases de esgrima. Según ese diario, el trío llegó a una pensión el viernes por la tarde y ocupó la habitación sin mediar palabra.