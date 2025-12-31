En El Diario de Cooperativa, el académico Gilberto Aranda, profesor titular de la Universidad de Chile, analiza el panorama global de este año, incluyendo el impacto del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en la política internacional, su influencia en conflictos como Ucrania, Gaza y Venezuela, y el escenario que enfrenta América Latina ante un posible giro regional hacia sectores conservadores y el avance del "culto a la seguridad a cualquier precio", en un contexto de creciente tensión geopolítica y soluciones aún inciertas.

LEER ARTICULO COMPLETO