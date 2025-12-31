Balance internacional de 2025: Trump, conflictos abiertos y un escenario volátil
Publicado: | Fuente: Radio Cooperativa | Foto: The Economist (The World Ahead 2025)
En El Diario de Cooperativa, el académico Gilberto Aranda, profesor titular de la Universidad de Chile, analiza el panorama global de este año, incluyendo el impacto del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en la política internacional, su influencia en conflictos como Ucrania, Gaza y Venezuela, y el escenario que enfrenta América Latina ante un posible giro regional hacia sectores conservadores y el avance del "culto a la seguridad a cualquier precio", en un contexto de creciente tensión geopolítica y soluciones aún inciertas.