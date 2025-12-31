El comentarista de Cooperativa Deportes Pato Muñoz hizo un balance del 2025 deportivo, destacando los éxitos individuales de Martina Weil y Martín Vidaurre, además de la inédita clasificación de Los Cóndores al Mundial de Rugby. Sin embargo, lamentó el sabor amargo del fútbol chileno, marcado por el campeón Coquimbo Unido, el irregular desempeño de la U y la recurrente disputa en tribunales por el descenso, evidenciando la "incompetencia de una regencia inoperante" en la ANFP.

