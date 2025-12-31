Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago34.1°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El editorial de Pato Muñoz: Se va 2025 y nos vamos con sensaciones amargas

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El comentarista de Cooperativa Deportes Pato Muñoz hizo un balance del 2025 deportivo, destacando los éxitos individuales de Martina Weil y Martín Vidaurre, además de la inédita clasificación de Los Cóndores al Mundial de Rugby. Sin embargo, lamentó el sabor amargo del fútbol chileno, marcado por el campeón Coquimbo Unido, el irregular desempeño de la U y la recurrente disputa en tribunales por el descenso, evidenciando la "incompetencia de una regencia inoperante" en la ANFP.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados