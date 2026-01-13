El FBI se suma a la búsqueda de niña de tres años desaparecida en República Dominicana

La Policía Nacional de República Dominicana informó que agentes de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) se incorporarán este miércoles a la búsqueda de una niña de tres años desaparecida en el norte del país caribeño.

La menor, identificada como Brianna Genao Rosario, fue vista por última vez la tarde del 31 de diciembre en el municipio de Imbert, en la provincia de Puerto Plata. Hasta ahora, su paradero sigue siendo desconocido, pese al despliegue de equipos de distintas instituciones nacionales.

El portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó además la incorporación de un especialista canino que se sumará a los más de 50 efectivos que trabajan en el área, junto a fiscales e investigadores del Ministerio Público.

"En el día de hoy, al igual que en los días que están por venir, se redoblarán los esfuerzos con todos los organismos de socorro de las Fuerzas Armadas", señaló Pesqueira, subrayando que la búsqueda no se detendrá.

Durante las diligencias, las autoridades hallaron un "pedazo de tela que podría ser una sábana o una cortina", el cual fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis. El portavoz policial llamó a la ciudadanía a evitar la difusión de rumores y a validar cualquier información con los organismos oficiales.

Más de diez días después de la desaparición, el caso ha generado creciente preocupación en la sociedad dominicana y ha despertado atención internacional. En 2025, el FBI también participó en la búsqueda de la joven indo-estadounidense Sukiksha Konanki, desaparecida en Punta Cana, un caso que atrajo amplia cobertura mediática.