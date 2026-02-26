Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago29.6°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Argentina

Argentina: Controladores aéreos iniciaron paros escalonados en aeropuertos de todo el país

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El gremio de aeronavegación afirmó que la medida responde a que se han “agotado todas las instancias de diálogo” y la negociación salarial sigue trabada.

La manifestación afectará este jueves a unos 150 vuelos y se extenderá hasta el 2 de marzo, mientras las aerolíneas hacen reprogramaciones de los servicios.

Argentina: Controladores aéreos iniciaron paros escalonados en aeropuertos de todo el país
 ATON (Referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los controladores aéreos argentinos iniciaron este jueves un cronograma de paros escalonados que se extenderá hasta el 2 de marzo, en reclamo de mejoras salariales, lo que se prevé genere retrasos y reprogramaciones de vuelos en todos los aeropuertos del país.

La medida de fuerza, convocada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) -sindicato que acoge a los controladores-, se desarrollará en franjas horarias de tres horas por día y alcanza tanto a la aviación comercial regular como a los vuelos privados.

Este jueves habrá un cese de actividades entre las 15:00 y las 18:00 hora local (misma hora en Chile) y afectará a al menos 150 vuelos, según estimaron las autoridades.

El viernes continuará de 19:00 a las 22:00 horas; el sábado de 13:00 a 16:00; el domingo de 9:00 a 12:00; y el lunes 2 de marzo de 5:00 a 8:00 hora local, informaron.

Los controladores señalaron en un comunicado que se han "agotado todas las instancias de diálogo" y que la empresa no ha presentado una oferta para destrabar la negociación salarial, que comenzó a fines de 2025.

Desde el sindicato aclararon que quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia, como las que prestan servicio sanitario, humanitario y de búsqueda o salvamento.

Aerolíneas Argentinas informó este jueves que debió modificar los horarios de 87 vuelos nacionales e internacionales, con una afectación estimada para 9.000 pasajeros.

La aerolínea JetSmart, en tanto, realizó reprogramaciones sin costo, mientras que Flybondi canceló ocho vuelos, reprogramó 52 y gestionó cambios de aeropuertos, con un impacto cercano a los 10.000 pasajeros, según medios locales.

El conflicto surge, según Atepsa, por la falta de una propuesta salarial de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada