Tribunal argentino inició juicio a Menem por venta irregular de terreno

Un tribunal de Argentina dio inicio a un juicio oral al ex presidente Carlos Menem (1989-1999) y otros imputados por la presunta venta irregular durante su gestión de un predio para exposiciones de Buenos Aires a la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las mayores patronales agrarias del país.

El juicio por esta causa, iniciada en 1992, es llevado adelante por un tribunal de Buenos Aires integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y José Antonio Michilini.

Además de Menem, son juzgados el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, los ex funcionarios de la cartera de Economía Gastón Ramón Figueroa Alcorta y Matías Ordoñez, los ex prepresentantes de la SRA Eduardo De Zavalía y Juan Alberto Ravagnan, y otras seis personas.

Por esa causa, cuyo eje es la venta a "precio vil" del terreno en 1991, el actual senador Menem fue procesado en 2014.

Durante el proceso de investigación, peritos de la Corte Suprema concluyeron que al momento de la venta el valor del predio era al menos de 131,8 millones de pesos (por entonces, igual cifra en dólares), mientras que la operación se pactó en 30 millones de dólares.

El predio de la Sociedad Rural, ubicado en el barrio capitalino de Palermo, tiene una extensión de 45.000 metros cuadrados cubiertos y 10.000 descubiertos.

Según consta en el pedido de elevación a juicio formulado por la Fiscalía, Menem, Cavallo, Ordoñez y Figueroa Alcorta "sustrajeron de la esfera" del Estado el inmueble mediante un expediente donde se autorizó la venta directa por un decreto presidencial firmado el 20 de diciembre de 1991.

De acuerdo a la acusación, la maniobra se "perfeccionó" con acuerdo de compraventa celebrado entre Cavallo y los representantes de la SRA De Zavalía y Ravagnan.

"En virtud de dicha venta directa, se transmitió en forma ilícita a particulares la titularidad del bien de dominio público", afirmó la Fiscalía.