Cristina Fernández descartó ser candidata: "Ya di lo que tenía que dar"

El Fondo Monetario Internacional (FMI), la posible dolarización y el candidato libertario Javier Milei fueron los protagonistas del discurso de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, quien este jueves, pese al clamor popular por su postulación a las elecciones, dijo en varias ocasiones: "No, presidenta, no".

La también exmandataria compareció en el Teatro Argentino, de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, ante unas 2.000 personas, entre quienes se encontraban referentes políticos del oficialismo y de los derechos humanos, mientras miles de seguidores se arremolinaban en el exterior esperando que dijese que se presentaría a los comicios en octubre próximo.

Pese a que hubo guiños al día en que se celebraban los 20 años del triunfo electoral de su esposo, el ya fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), y a las numerosas interrupciones que sufrió en su discurso ante los gritos de "Cristina presidenta", Fernández pronunció un elocuente: "Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar".

EL ENEMIGO EN CASA

La cita de este jueves era para una "charla magistral" bajo el epígrafe "La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica", con la excusa de la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.

En ella, reclamó que "es necesario revisar" el acuerdo que el país tiene con el FMI para refinanciar un crédito de 44.000 millones de dólares concedido en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), "pero no para no pagar".

"Más allá de la discusión de las sobretasas, queremos que se revisen las condicionalidades y en el futuro habrá que discutir que las cantidades (a pagar) estén atadas al superávit comercial", y no al déficit fiscal como meta establecida, dijo.

La vicepresidenta dijo que el acuerdo "es inflacionario" y, por tanto, lo culpó de la grave escalada de precios en el país suramericano.

"El gran problema que tiene hoy la sociedad argentina (...) es la inflación. Sigo sosteniendo que ese acuerdo que se firmó es inflacionario porque es una política enlatada que se aplica con una receta monotemática a todos los países", argumentó.

La vicepresidenta no perdió la ocasión de citar al histórico líder peronista, el dos veces presidente de Argentina Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974), de quien dijo que "siempre rechazó" el FMI, que "ingresó después del golpe de Estado" que lo derrocó y que fue "el protagonista de los peores momentos que se vivieron en democracia".

En una semana de fuerte tensión cambiaria, con una gran aceleración del denominado 'dólar blue', que llegó a situarse en la frontera de 500 pesos (un 118% respecto al valor oficial), varias voces pidieron la anulación del pacto con el FMI.

Mientras, el ministro de Economía, Sergio Massa, busca renegociar algunas de las metas con el organismo en un contexto de sequía histórica en la región, que ha hecho perder unos 20.000 millones de dólares en exportaciones a Argentina.

DOLARIZACIÓN Y MILEI

Aunque la exmandataria no entró a valorar su posible candidatura o la de otros compañeros del oficialismo, sí tuvo presente durante todo su discurso al economista Javier Milei, de La Libertad Avanza, como referente en la lucha electoral.

Además de identificarlo en varios momentos con el exministro de Economía Domingo Cavallo, responsable del 'corralito' en 2001 y apóstol de la dolarización de la economía argentina, como también propugna el candidato libertario, Fernández arremetió contra los "mamarrachos" que hablan contra "la casta" política.

"No es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscrita, inhabilitada e intentada asesinar es una sola y no quiero ser autorreferencial. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tienen miedo, si nunca te pasó nada, hermano? ¡Qué me venís a joder con que te tenemos miedo! ¡Caraduras!", espetó.

Con un reclamo por "un programa de gobierno" y por "no pelearse" dentro del oficialismo, la vicepresidenta no comentó la decisión del presidente, Alberto Fernández, de no presentarse a la reelección en la que ha sido su primera intervención pública después del anuncio del mandatario, hecho el 21 de abril.

La que fuera fórmula presidencial en 2019 no se muestra en público desde el pasado 1 de marzo, cuando el mandatario acudió a la Asamblea Legislativa para el inicio del período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional.

Argentina vivirá elecciones presidenciales y legislativas el 22 de octubre.