Alberto Fernández y ataque a CFK: El arma contaba con cinco balas y no se disparó pese a ser gatillada

El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró que el arma con el que fue atacada la expresidenta Cristina Fernández tenía "cinco balas" y anunció que este viernes será feriado nacional.

En una alocución realizada en la noche de este jueves, el mandatario aseguró que "Cristina permanece con vida, porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros, que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño".

"Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la república, porque estos hechos afectan nuestra democracia", sostuvo.

Fernández insistió en que "estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina".

"Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más, ya no hay tiempo, es necesario desterrar la violencia y el odio", añadió.

El presidente anunció que "he dispuesto declarar el día de mañana feriado nacional, para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse, en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta".