Banco Central argentino prohíbe la venta en cuotas de pasajes y paquetes turísticos en el extranjero

El Banco Central de Argentina anunció este jueves la prohibición de la venta en cuota, a través de tarjetas de crédito, de pasajes aéreos y paquetes turísticos con el objetivo de evitar la salida de divisas en momentos en que se agotan las reservas del ente emisor.

La entidad informó a las entidades financieras y a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito que desde este viernes "no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc), ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo web u otros intermediarios".

Esta medida, destacan los medios argentinos, se da en una temporada donde se realiza la mayor parte de estas transacciones de cara a las vacaciones de verano.

Además comenzará a regir justo para el Black Friday, uno de los eventos más esperados para realizar compras pensando en las vacaciones.

Con esto, según fuentes del Central citadas por Clarín, los bancos y tarjetas deberán fijar una tasa de interés o, a cambio, ofrecer un préstamo personal para la adquisición de paquetes turísticos y pasajes fuera de Argentina.

Así, todos los servicios contratados en el exterior que se paguen con tarjetas de crédito deberán ser pagados en una sola cuota o financiados con la tasa del 43 por ciento fijada para el "pago mínimo" de los resúmenes.

El economista trasandino Gabriel Caamaño sostuvo a La Nación que "muy probablemente esto termine teniendo un efecto peor, porque confirma los temores de un montón de gente".

Las reservas del Banco Central argentino están en torno a los 6.200 millones de dólares.