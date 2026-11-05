El frío saludo entre Pedro Sánchez y Milei en su primer encuentro cara a cara

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizaron este jueves un frío y breve saludo durante la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid, en su primer encuentro cara a cara tras los enfrentamientos públicos entre ambos.

El saludo tuvo lugar en la Galería de las Colecciones Reales, donde Sánchez recibió a los jefes de delegación junto al rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand.

Milei estrechó la mano del monarca entre sonrisas mutuas y, a continuación, saludó a Sánchez con un apretón de manos mucho más frío y breve.

Previamente, el mandatario argentino había sido recibido por el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, con quien mantuvo un protocolario intercambio de palabras.

Milei se ausentó de la inauguración y se reunió con Abascal

El presidente argentino llegó el miércoles a Madrid, pero no participó en la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real ni en la cena posterior ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

Durante esa jornada, sí mantuvo una reunión con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox.

El encuentro con Sánchez se produjo dos semanas después de la anterior visita de Milei a España, durante la cual calificó al jefe del Gobierno español de "impresentable dictador" en un desayuno informativo en Madrid.

En esa ocasión, Sánchez lo recibió con una campaña en redes sociales encabezada por el lema "Soy zurdo y a mucha honra", en referencia al término que el mandatario argentino utiliza de forma despectiva para aludir a la izquierda.

El dirigente español también publicó una fotografía en la que aparecía escuchando "Fanático", canción de la artista argentina Lali compuesta contra Milei.

Los enfrentamientos que provocaron una crisis diplomática

Las tensiones entre ambos gobiernos se remontan a mayo de 2024, cuando el entonces ministro español de Transportes, Óscar Puente, sugirió que Milei había ingerido sustancias.

La Oficina del Presidente argentino respondió con ataques a Sánchez y referencias a las acusaciones de corrupción contra su esposa, Begoña Gómez.

El 19 de mayo de ese año, durante un acto organizado por Vox en Madrid, Milei aludió indirectamente a Sánchez como "calaña" y calificó a Gómez de "corrupta".

El Gobierno español exigió una rectificación pública y llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires. Ante la negativa del mandatario argentino a disculparse, España decidió retirar a su representante diplomática.

Sánchez sostuvo entonces que Milei no había estado a la altura y defendió la reacción española como una respuesta proporcional a los insultos y al ataque a las instituciones.

El presidente argentino insistió en sus descalificaciones: llamó "cobarde" al jefe del Gobierno español, comparó su modelo con el de Nicolás Maduro y reiteró que no se disculparía.