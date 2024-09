Joven quedó colgando de balcón por escapar de presunto ataque sexual en Argentina

Una joven de 17 años realizó una grave denuncia a través de redes sociales, en la que afirmó haber sido víctima de un presunto ataque sexual, por el que quedó colgando del balcón de un edificio en el barrio Abasto, en Rosario, Argentina.

Según consignó TN Noticias, el hecho ocurrió en la tarde del miércoles cuando la joven –identificada como Lue- quedó colgando de un departamento y los vecinos, al verla, creyeron que se iba a suicidar.

No obstante, al ser rescatada por la policía, declaró que el dueño del departamento –un sujeto de 38 años- la contactó para que cuidara a su hija de siete, pero cuando llegó al inmueble la niña no estaba y trató de agredirla sexualmente.

"El propietario la hizo pasar, le dijo que la nena estaba en una pieza y el hombre cerró la puerta. Ante esto, la joven comenzó a gritar y logró escapar por una ventana gracias a la ayuda de los vecinos", dijo Sergio Fredes, de la Brigada Motorizada, a Telefe Noticias.

El sujeto fue detenido y trasladado a la Comisaría 2ª de Rosaio, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual; mientras, la joven fue llevada a la Comisaría de la Mujer para atender la denuncia.

Hizo un bulto en la cama con peluches para simular que estaba la niña

Por otro lado, Lue detalló la situación a través de la red social X lo que ocurrió ese día y qué la llevó a escapar de la casa.

"El día de ayer, sucedió algo terrible. Cuento esto porque no quiero que otra persona pase por esto y porque este pelotudo tiene que pagar. Fui a cuidar a su hija de 7 años, ya había ido 2 veces a cuidar a esta nena, lo que me parecía raro era que él nunca se iba, siempre se quedaba en el departamento", comenzó el relato.

De esa forma, apuntó que después de la última vez que fue, el hombre volvió a pedirle si podía ver a su hija y fue en esa ocasión que "cuando llegué, él ya estaba afuera esperándome, cuando lo saludé me dijo 'la nena está durmiendo, vino cansada de la escuela'. Yo me reí y subimos al departamento".

"Cuando abro la puerta y entro al monoambiente, había un bulto en la cama, era 'la nena', cuando me acerco a la cama yo toqué a la nena y me di cuenta que eran peluches y sábanas. Entré en pánico y sentí un calor en todo el cuerpo, sentí como mi corazón latía fuerte", relató.

En esa línea, señaló que "No pensé absolutamente nada, solo quería irme porque claramente algo no estaba bien. Le dije 'por favor no' y este tipo, se asustó. Le dije '¿la nena, dónde está la nena? me tengo que ir, abríme la puerta, me quiero ir'. Él quiso acercarse y yo manotee el picaporte del balcón y no podía abrir, estaba asustadísima".

"Hice fuerza y pude abrir el balcón, a lo cual amague en tirarme, me subí del otro lado del balcón y quedé colgando, quise tirarme, prefería tirarme del tercer piso antes que pasar por donde estaba él", sostuvo.

"Con una mano en la baranda y con la otra mano intentando llamar a quien sea desde mi celular, le dije '¿dónde está la nena, dónde está, qué hiciste?'. Me estaba por tirar hasta que pensé que claramente me iba a quebrar. Vi a una mujer pasar por la vereda y le grité 'ayúdame, ayuda por favor', pidió auxilio.