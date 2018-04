Joven violada por grupo de hombres en Argentina se recuperó y sacó la voz

Hace unos días, una joven de 18 fue secuestrada, violada y torturada por varios hombres en la provincia de Salta, Argentina. Belén Castillo fue dada por muerta y abandonada, pero se recuperó y ahora sacó la voz.

Tras una semana de estar internada, Belén publicó una carta en su cuenta de Facebook. "Agradecida a todos. Ya estoy en casa. Fuerte y recuperándome rapidísimo con la ayuda de todos ustedes que me dieron fuerzas y no me dejaron caer", comentó.

El ataque a la joven de 18 años ocurrió la madrugada del lunes 23, cuando un conocidose ofreció a acompañarla hasta su casa luego de una fiesta. Sin embargo, la llevó por la fuerza a un auto donde lo estaba esperando su grupo de adictos.

La violaron, le pegaron brutalmente y después la ahorcaron con un cordón hasta dejarla inconsciente. Pensando que estaba muerta, pero Belén sobrevivió e identificó a dos de sus agresores.

"Sí, es una situación fea lo que estoy pasando, podrán sanar mis golpes pero esta bronca e impotencia nadie me la saca (..) Siempre vi en las noticias de las chicas que mataban que pasaron por lo que yo pasé

"Y a mi me quisieron callar pero hoy estoy más viva y fuerte. Dios me dio otra oportunidad, Dios tiene un propósito conmigo. Me puso una prueba y la estoy pasando", escribió la joven abusada.