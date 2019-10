Luciana Salazar barrió con Macri tras alusión machista

La modelo argentina Luciana Salazar barrió con el presidente de su país, Mauricio Macri, luego de que éste hiciera una alusión machista al comparar el populismo con la administración que puede hacer una mujer de una tarjeta de crédito.

En una declaración reproducida por la página web El Canciller en su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que el populismo "es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer, use la tarjeta y la use y la use y un día te vengan a hipotecar la casa".

Macri, sobre el populismo: "Es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer, use la tarjeta y un día te vengan a hipotecar la casa". pic.twitter.com/nTvGoUMTIm — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 15, 2019

A través de la misma red social, la conductora de televisión y actriz desató su furia contra el jefe de Estado: "Y si le das el país a un grupo de machirulos, ineptócratas, incompetentes, te lo devuelven con 60% de inflación interanual, 6 millones más de pobres, deuda externa impagable, 10% de desempleados y dólar a 60".

Y para rematar a Macri, la modelo atacó más duro: "A vos la plata te la dio una mujer (Lagarde) e hiciste cualquier cosa". La referencia fue a la ex directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien aprobó la entrega de fondos de emergencia a Argentina para enfrentar la crisis económica.