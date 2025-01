Argentina acusó "complot ridículo" y exigió a Venezuela liberar a gendarme detenido

El gobierno de Argentina calificó de "complot ridículo" la acusación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que vinculó al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en ese país, con un supuesto plan para atentar contra la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, además de otras presuntas "actividades terroristas".

Escuchame bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Nahuel Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin. Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con que responderle. La… https://t.co/QR1hNoy4pl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 7, 2025

"Escuchame bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Nahuel Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin. Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con que responderle. La Argentina no va a tolerar más este atropello. ¡LIBERÁ A NAHUEL YA!", publicó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en su cuenta de X.

Por su parte, Maduro, durante un acto junto a autoridades civiles, policiales y militares, aseguró que por estas "acciones terroristas" fueron capturados 125 "mercenarios" extranjeros.

Según el mandatario, este grupo habría salido "desde el sur de América con planes específicos para intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta". Además, acusó al gobierno de Javier Milei de estar "directamente" implicado.

Maduro calificó estas acciones como parte de una "agresión fascista internacional contra Venezuela" que, supuestamente, "encabeza, financia y promueve el imperialismo norteamericano".

El ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, precisó que los "terroristas capturados" -de un total de "25 nacionalidades, incluidos venezolanos"- tenían como principal objetivo atentar contra Delcy Rodríguez, quien también ocupa el cargo de ministra de Hidrocarburos.

"Fue la primera información que nos llegó a nosotros y, a partir de allí, comenzó la investigación, y han sido detenidos, están siendo procesados, llevados ante la Justicia, como corresponde", declaró Cabello en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

El ministro venezolano añadió que los planes incluían "tareas específicas de atacar servicios públicos, actos terroristas y atentar contra dirigentes de la revolución bolivariana (chavismo)"

En diciembre, la Fiscalía venezolana anunció que había iniciado una investigación contra el canciller argentino, Gerardo Werthein, y Patricia Bullrich, en el marco del caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre bajo acusaciones de "graves hechos que atentan contra la seguridad" del país caribeño.