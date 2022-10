Se enamoró de un preso y él la agredió cuando lo fue a visitar: "Me podría haber matado"

Una mujer vivió una situación de violencia de género luego de comenzar una relación con un preso que conoció a través de Facebook.

Según informa Crónica, a la semana de conversar con él, supo que el hombre estaba preso en el penal 49 de Junin, Argentina.

Ella lo iba a visitar todos los meses, pero durante el último encuentro que tuvieron, ella descubrió que el hombre tenía otra cuenta de Facebook. "Veo que tiene una foto con otra mujer en otro perfil", contó a Crónica.

Analía, nombre ficticio que utiliza para no ser identificada, se dio cuenta que el preso mantenía una relación paralela hace cinco meses. Ante el shock, decidió correr al baño con el teléfono de su pareja.

"Él me siguió al baño, y me dice: 'Dame el teléfono', yo estaba de espalda, entonces me agarra de los pelos de atrás, y me aprieta muy fuerte el cuello", relató.

"Tranquilamente me podría haber matado", agregó, y contó que cuando se iba a ir del lugar recibió amenazas del sujeto: "No te vayas, si no vas a ver lo que te pasa afuera".

Analía comenzó a recibir múltiples mensajes para que retirara la denuncia en contra del hombre, que había sido condenado por violencia de género y por "haber intentado matar a su hermano".

"Yo decidí creerle, confié en él, y me hizo esto (...) no quería discriminarlo", finalizó.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

Fono Familia de Carabineros: 149.

Policía de Investigaciones: 134.

Fono Denuncia Segura: 600 400 0101.

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000.