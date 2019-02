"¡Asqueroso!": Funan a hombre que fotografiaba a mujeres en el Metro de Argentina

Un hombre fue funado por pervertido luego que lo captaran fotografiando a mujeres en el Metro de Argentina sin que ellas supieran.

El sujeto fue increpado por un pasajero que se dio cuenta de lo que hacía e involucró a otros para criticarlo.

Las personas forzaron a que mostrara la cámara y comprobaron que había capturado una imagen desde atrás de una joven, mientras viajaban en el barrio Almagro, de Buenos Aires.

Bueno gente, hoy me toco esta situación en el subte linea A en la estación Plaza Miserere, veo a este pelotudo sacándolo fotos a la piba que está adelante a lo que me doy cuenta y entro a gritarle y avisarle a la piba, no se quien es pero que se difunda su cara pic.twitter.com/Re9exjJoL7