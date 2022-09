"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro": Influencer cambió su vida y se viralizó

Un influencer argentino que se hizo conocido por ser fan de la modelo y actriz Wanda Nara, reveló que dejó de ser vegano luego que un perro lo atacó en la calle.

Durante su participación en el programa "Teleshow" de Infobae, Mariano De La Canal aseguró que "dejé de ser vegano porque me mordió un perro. Entonces me enojé y dije: 'Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde'. Ahí dejé de ser vegano".

Ante la sorpresa de la entrevistadora que le preguntó si hablaba en serio, el joven le aseguró que antes "militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso. Pero me mordió un perro en la calle y dije 'guau, yo me estoy esforzando un montón por ellos, y viene uno de su manada y me muerde'. Entonces, no. Me fui al McDonald's".

La entrevista rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios criticaron su "absurda" justificación, e incluso lo acusaron de haber plagiado la frase a una tiktoker que contó una experiencia similar en 2019.