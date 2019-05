Joven trans denunció que le dieron una golpiza y lo violaron con una rama

Un violento ataque sufrió un joven trans al llegar a su casa, cuando desconocidos lo interceptaron, le robaron, golpearon y violaron en Tucumán, Argentina.

Lucas Gargiulo nació como mujer y hace un año inició un tratamiento hormonal y cambió su identidad legal.

Según su mismo relato, fue a una fiesta con amigos y después tomó un taxi para volver a su hogar, pero cuando se bajó en la esquina lo atacaron.

"Me interceptan tres tipos que venían en una moto. Era obvio que me venían a robar y les entregué la billetera y el celular en el acto. Pero aún así comenzaron a golpearme hasta que no di más y me caí al piso. Ellos pensaron que yo era un chico gay, porque me decían 'ahora te vamos a hacer machito, puto'", contó.

Luego vino la peor parte, porque lo desnudaron y al ver sus genitales lo agredieron sexualmente: "Buscaron una rama de un árbol y con eso me violaron. Yo lo único que quería era no mirar y dejar de sentir ese dolor. Llegué llorando y le conté a mi tía que me habían robado el celular (...) ella me señaló el pantalón y ya estaba sangrando".

Según Lucas, cuando presentó la denuncia ante la policía "no pusieron nada, pero nada, de la violación. Se los dije, que dejaran constancia, y me cambiaban de tema, no me escuchaban. Me mandaron a un médico forense pero por las lesiones, no por la agresión sexual. Estuve dos horas esperando y recién me dijeron que el médico no iba a llegar, que venga a ver si lo encontraba a las seis de la tarde o que directamente fuera mañana".

"Cuando le conté a mi tía lo que había pasado, ella me dijo que si salía corriendo quizás me pegaban un tiro, o algo. Y la verdad hubiese preferido que me pegaran un tiro a que me siguieran violando. Es lo peor que me pasó en la vida", sentenció el joven.