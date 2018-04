La criticada reacción de una fiscal que fue detenida manejando borracha

La reacción de una fiscal que fue detenida luego de conducir borracha y contra el tránsito ha provocado un escándalo en Temperley, Argentina.

"Me equivoqué en una calle. Yo no le robé a nadie. No vendo drogas”, exclamó la abogada identificada como Lorena Samper, mientras quienes la acompañaban la intentaban consolar.

"¿Cómo me voy a calmar? Estudié siete años para ser alguien y vienen estos negros de mierda que estudiaron cuatro meses y porque tienen una 9 mm acá se creen que son más que vos", dijo en relación a los agentes de policía que la detuvieron.

Luego que emergiera un video de su detención, sus comentarios desataron cientos de críticas en redes sociales por su actitud denigrante.

Según informó TN, la abogada tenía 1.99 gramos de alcohol en sangre y fue liberada horas después que la tramitaran por infracción de tránsito y por resistencia a la autoridad.