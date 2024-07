La echaron de su trabajo y borró la base de datos de la empresa

Una joven trabajadora argentina tomó una polémica decisión después de ser despedida de su empleo en una clínica odontológica: Eliminó la base de datos digital de la empresa.

La mujer, oriunda de Rosario, se hizo viral en TikTok, donde confesó que se quiso "vengar" de la compañía. Según acusó, trabajó allí durante dos años sin un contrato formal y sus jefes la despidieron tras pedir un aumento de sueldo.

"Dos años en negro y me echan por pedir un aumento. Si mi trabajo no vale, ya te vas a enterar cuánto cuesta digitalizar y automatizar todo", expresó en el video y recibiendo opiniones divididas de los usuarios de redes.

La trabajadora señaló que "este video no me representa en absoluto, soy buena gente pero me dejaron en la lona, tenía que hacer justicia".

"Ahora solo cuentan con registros físicos de puro papel que está distribuido en cajas y muebles y ya la información aunque exista, es menos accesible", añadió.

Tras las críticas, la joven reveló que dos días después devolvió la base de datos de la empresa, principalmente pensando en los pacientes afectados que no podrían acceder a sus registros médicos.