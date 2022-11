Mató al abusador de su hija y lo declararon culpable, pero un jurado decidió que no irá a la cárcel

Un jurado decidió no enviar a la cárcel a Fernando Matías Vila, un padre de Bahía Blanca, Argentina, que fue condenado por el asesinato de un hombre en 2019.

La víctima, un sujeto de 66 años de nombre José Dagoberto López Uribe, había abusado sexualmente de la hija de cinco años de Vila.

"Hacía rato que estábamos esperando esta noticia", dijo Fernando a La Brújula 24. Tres años ya han pasado desde los hechos y el hombre ya fue declarado culpable. Sin embargo, un jurado conformado por ciudadanos comunes determinó que cumplirá con una pena de prisión menor, por lo que no irá a prisión.

Vila recordó el fatídico día del asesinato: "Comimos y mi hija fue al baño. Mi señora la acompañó y la niña insitía con que le dolía un pecho".

"Nosotros vivíamos en el departamento de atrás de esta persona, estuvimos dos años en ese lugar. Ella le cuenta (a la mamá) que cuando estábamos ahí en varias ocasiones (López Uribe) la había tocado, le metía la mano en la ropa interior y esas cosas. Cuando pasa eso, mi señora empieza a llorar y viene corriendo a contarme. A mi se me nubló la vista. Agarré la moto que tenía en ese entonces y me fui a la casa del tipo", relató.

El albañil dijo que, al llegar al lugar, "había un cuchillo arriba de la mesada y fue lo primero que agarré. Sinceramente no me acuerdo mucho, bajé de la moto y lo encaré, lo maté. Tampoco sabía que lo había matado hasta que me entregué en la comisaría".

"Me arrepiento de lo que hice. Hace tres años que vengo viviendo un calvario. Perdí mi trabajo, no me pudieron tomar más (en otros trabajos) porque estaba todo esto en suspenso", señaló.