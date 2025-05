Mujer gastó $400 millones que recibió por error y ahora debe devolverlos

El caso de una mujer se hizo viral en Argentina, luego que gastó 510 millones de pesos argentinos que recibió en su cuenta bancaria por error, es decir más de 400 millones de pesos chilenos, y que ahora debe devolver.

Se trata de Verónica Acosta, quien se encontraba a la espera de que el padre de uno de sus hijos le transfiriera su cuota alimentaria, cuando descubrió la millonaria cifra en su banco.

Fue entonces que en menos de 24 horas la mujer comenzó a gastar el dinero en electrodomésticos, un auto, ropa, cerámicos para su casa y en al menos 66 transferencias a familiares, de más de 400.000 pesos chilenos cada una.

"Me encontré con este dinero y, con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios", aseguró la mujer a los medios locales.

Sin embargo, la transferencia se trató de un error administrativo del gobierno de San Luis, cuyo contador se equivocó en la cuenta a la que debía transferir el dinero y que actualmente no se encuentra imputado por el caso.

Tras detectar el error, la Justicia congeló la cuenta bancaria de Acosta, allanó su casa y detuvo a cinco de sus familiares, además de acusarla de fraude, estafa y retención indebida de los fondos del Estado.

La jueza de garantías a cargo del caso fijó una fianza de $30 millones para que los seis imputados pudieran evitar la prisión preventiva.

Sin embargo, el abogado de la mujer aseguró que ella no cometió ningún delito, ya que "ella era titular de esas tarjetas, por lo que estaba habilitada a usarlas. Además, está imputada por estafa, pero ella no causó esta situación, entonces no califica como estafa. Y otra es la de retención indebida de los fondos del Estado, pero nosotros entendemos que para que pase esto tiene que haber una notificación, eso nunca pasó".