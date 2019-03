Nahir Galarza habló desde su encierro: Me siento culpable, pero no responsable

La argentina Nahir Galarza se hizo conocida por el crimen fatal de Fernando Pastorizzo, su ex pololo, lo que la llevó a ser condenada a cadena perpetua. Ahora la mujer dio su primera entrevista televisiva desde el encierro.

La joven de 20 años entregó detalles de su relación con el fallecido e insistió en haber sido víctima de violencia de género, entrevistada por la conductora argentina Mariana Fabbiani en su programa "El Diario de Mariana" del canal El Trece.

"Tomé conciencia tres meses después de que Fernando había fallecido", reveló, asegurando que en ese momento no pensó en "nada, no tenía nada en la mente. (...) Si me preguntas cómo hice para llegar a mi casa, no me acuerdo".

En la entrevista se repitieron varios momentos incómodos y silencios, que la conductora explicó después "comunican más que las palabras".

Galarza aseguró que las pericias que determinaron el homicidio no son ciertas y recordó ese día afirmando que "Fernando pudo haber evitado todo".

"No nos tendríamos que haber visto ese día (...) "Me siento culpable porque más allá de todo lo que pasó conmigo, él era una persona y tenía casi mi misma edad. ¿Si me sentí responsable de lo que pasó? Te diría que no", sostuvo, dejando ver que la relación no le hacía bien.

La entrevista completa: