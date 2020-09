Bachelet pidió "alto inmediato del fuego" entre Armenia y Azerbaiyán

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este martes su preocupación por el aumento de las hostilidades entre armenios y azerbaiyanos por la zona de Nagorno Karabaj, e instó a las partes a declarar un "alto del fuego inmediato".

"Estoy consternada por las informaciones respecto a los muertos y a los heridos civiles, así como por la destrucción de propiedades e infraestructuras", señaló la ex Presidenta chilena en un comunicado.

Bachelet hizo también un llamado a todas las partes "a que respeten tanto la ley internacional de derechos humanos como la ley humanitaria internacional, y en particular a que protejan a la población civil y a las personas fuera de combate".

