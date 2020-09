Rodrigo Duterte amenaza con cerrar Facebook en Filipinas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó a la red social Facebook con su cierre en el país después de que la compañía eliminara la semana pasada varias cuentas vinculadas a las Fuerzas Armadas y la policía filipinas por violar las normas de la plataforma.

"Facebook, escúchame. Les permitimos operar aquí esperando que puedan ayudarnos. Si el gobierno no puede defender algo que es por el bien de la gente, ¿cuál es su propósito aquí en mi país?", planteó Duterte en un discurso televisado.

La empresa eliminó la semana pasada una red de 57 cuentas de Facebook, 31 páginas y 20 cuentas de Instagram vinculadas a las fuerzas de seguridad de Filipinas por "comportamiento coordinado no auténtico" y por el uso de perfiles para "engañar sobre su identidad, propósito u origen", indicó el jefe de políticas de seguridad de la compañía, Nathaniel Gleiche.

La red publicaba en inglés y tagalo noticias propagandísticas sobre las actividades militares contra insurgencias, las ventajas de la polémica ley antiterrorista aprobada en julio; así como críticas a grupos de izquierda, activistas y opositores y al ilegalizado Partido Comunista y su brazo armado, la guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP).

WATCH: President Rodrigo Duterte on Monday, September 28, threatened to stop Facebook in the Philippines after the tech giant recently took down fake networks linked to the country's police and military.

