La solución que propuso Elon Musk para rescatar a los niños de Tailandia

El drama que viven 12 niños y su entrenador de fútbol en Tailandia tiene conmovido a todo el mundo, que busca cómo rescatarlos desde la cueva. Una propuesta viene del mundo de la innovación tecnológica.

El empresario e inventor Elon Musk anunció que ingenieros de su compañía aeroespacial SpaceX y su empresa de excavaciones Boring Co se han dirigido a Tailandia para ver en persona si pueden ayudar a rescatar a los pequeños.

El sudafricano, además, publicó en Twitter su propuesta para sacarlos desde la cueva de Tham Luang, en el norte del reino.

"Tal vez valga la pena intentarlo: insertar un tubo de nailon de un metro de diámetro (o una serie de tubos más cortos para las secciones más difíciles) a través de la red de cuevas e inflarlo con aire como un castillo hinchable. Esto debería crear un túnel de aire bajo el agua contra el techo de la cueva y autoajustarse a las formas extrañas como el agujero de 70 centímetros", escribió Musk.

Un buzo murió este jueves en las labores de rescate, luego de quedarse sin oxígeno.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.