Blue Origin hace historia al enviar al espacio a una persona en silla de ruedas

Blue Origin, la compañía espacial del fundador de Amazon, Jeff Bezos, hizo historia este sábado al enviar por primera vez al espacio a una persona en silla de ruedas en un vuelo comercial.

Michaela 'Michi' Benthaus se convirtió en la primera pasajera con movilidad reducida en viajar más allá de la línea Kármán, situada a unos 100 kilómetros sobre la Tierra y reconocida internacionalmente como el límite espacial.

Según aseguró Blue Origin en la red social X, este es "un paso más hacia la accesibilidad de los viajes espaciales para todos".

Benthaus, una ingeniera aeroespacial y de mecatrónica en la Agencia Espacial Europea que sufrió una lesión medular tras un accidente de ciclismo de montaña en 2018, formó parte de una misión de seis tripulantes llamada 'Out of the Blue'.

"Estoy emocionada de mostrarle al mundo que las personas en silla de ruedas también pueden realizar un vuelo suborbital, y estoy muy contenta de que Blue Origin lo esté apoyando", dijo.

En total, la misión espacial duró cerca de 10 minutos y sus participantes pasaron varios de esos minutos en microgravedad, antes de regresar a salvo a la superficie terrestre.

Blue Origin advirtió que no fue necesario modificar ni la torre de lanzamiento ni la cápsula de la tripulación para adaptarlas a las necesidades de una persona con discapacidad, porque ya fueron diseñadas teniendo en cuenta estas especificidades.

La compañía de Bezos ya ha llevado a decenas de turistas espaciales más allá de la línea de Kármán en misiones de entre 10 y 11 minutos. Una de sus misiones más mediáticas incluyó una tripulación compuesta solo por mujeres, en la que participaron la ahora esposa del fundador de Amazon, Lauren Sánchez, y la cantante Katy Perry.