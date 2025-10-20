Síguenos:
Tópicos: Mundo | Bolivia

Boric felicitó a Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia

El político de la Democracia Cristiana se impuso en la segunda vuelta con 54,57%.

Boric felicitó a Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia
 EFE
El Presidente Gabriel Boric felicitó a Rodrigo Paz luego de que se impusiera en la segunda vuelta de la elección de Bolivia, lo que lo convirtió en Mandatario electo.

El político del Partido Demócrata Cristiano consiguió el 54,57% de los votos en el balotaje y superó al conservador Jorge Quiroga, que obtuvo el 45,43%.

A través de su cuenta en la red social X, el Jefe de Estado chileno expresó: "Felicito al Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas".

"Desde Chile, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos", añadió.

